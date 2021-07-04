В Тольятти на химпредприятии произошла утечка серной кислоты
В Тольятти на предприятии "Алхим" разгерметизировалась цистерна с серной кислотой, сообщает "Интерфакс".
Из-за нарушения технологического процесса произошла разгерметизация цистерны объёмом 150 "кубов".
"Серная кислота вытекла на грунт, загрязнив порядка 300 "квадратов", остальной объём опасного вещества удалось локализовать в аварийной ёмкости", - сказал источник.
Персонал предприятия эвакуирован, работа завода, который занимается производством сернокислого алюминия, остановлена.