В Крыму сошёл сель, из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение

В селе Соколиное (Бахчисарайский район Крыма) сошёл сель. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили Накануне.RU в республиканском управлении МЧС.

В селе Соколиное произошёл сход селевого потока. По предварительным данным подтоплено частное домовладение. Также подтоплены частные домовладения в селе Куйбышево Бахчисарайского района. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 и 5 июля в западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50мм). На реках ожидаются подъёмы уровней воды на 0,5-1,5 м. В селевых бассейнах угроза формирования селевых потоков. Возможен сход селевых потоков.

Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.