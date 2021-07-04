Количество жертв крушения самолёта на Филиппинах выросло до 29

Число погибших в результате крушения филиппинского военного самолета на юго-западе Филиппин увеличилось до 29, пострадали 50 человек, сообщает РИА Новости.

Судьба ещё 17 пассажиров неизвестна.

Речь, напомним, идёт о падении самолёта C-130. По данным главнокомандующего вооружёнными силами этой страны, спасены 15 пассажиров. Самолёт доставлял военнослужащих для борьбы с терроризмом в регионе.

"Спасатели сейчас на месте, мы молимся, чтобы спасти больше жизней", - сказал главком.