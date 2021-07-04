04 Июля 2021
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Происшествия За рубежом
Военный самолёт, падение, Филиппины (2021) | Фото: Telegram-канал Baza

Количество жертв крушения самолёта на Филиппинах выросло до 29

Число погибших в результате крушения филиппинского военного самолета на юго-западе Филиппин увеличилось до 29, пострадали 50 человек, сообщает РИА Новости.

Судьба ещё 17 пассажиров неизвестна.

Речь, напомним, идёт о падении самолёта C-130. По данным главнокомандующего вооружёнными силами этой страны, спасены 15 пассажиров. Самолёт доставлял военнослужащих для борьбы с терроризмом в регионе.

"Спасатели сейчас на месте, мы молимся, чтобы спасти больше жизней", - сказал главком.

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Теги: Филиппины, военный самолёт



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Ранее 04.07.2021 09:00 Мск На Филиппинах рухнул военный самолёт с 85 пассажирами


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