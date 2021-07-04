Пострадавших в результате жёсткой посадки Ми-2 в Кабардино-Балкарии нет, - МЧС

Спасатели высказались о жёсткой посадке вертолёта Ми-2 в Кабардино-Балкарии, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В 10:20 (по московскоу времени) 4 июля поступило сообщение о том, что вблизи города Прохладный при орошении сельхозугодий произошла жёсткая посадка вертолёта Ми-2. Разрушений нет. По предварительной данным, пострадавших нет", - сообщили агентству в региональном управлении МЧС.

Дальнейшая информация уточняется.