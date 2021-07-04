В Екатеринбурге дети после посещения сауны попали в больницу

Дети попали в больницу после того, как побывали в сауне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления СКР по Свердловской области.

Речь идёт об ухудшении самочувствия нескольких детей после посещения сауны по улице Братской в Екатеринбурге. В ходе проверки следователи устанавливают степень тяжести вреда здоровью, причинённого посетителям сауны, и точное число пострадавших (по предварительным сведениям, пострадали 9-летний мальчик и 10-летняя девочка, состояние их здоровья вне опасности, они отпущены домой).

Изучение обстоятельств случившегося продолжается.