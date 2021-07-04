Глава "Мираторга" предложил повысить в России зарплаты за счёт снижения квот на мигрантов

Глава "Мираторга" Виктор Линник нашёл способ решить проблему низких зарплат в России, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Чтобы поднять зарплаты в России, стоит сократить квоты на привлечение иностранных рабочих, заявил в интервью "РБК" Линник. По его словам, когда страна ввозит трудовых мигрантов, стоимость рабочей силы дешевеет. В этом случае россияне попадают в ситуацию, когда "должны конкурировать" с иностранными рабочими, однако "если наши сотрудники будут получать такую же зарплату, они просто не выживут", отметил Линник.

Из-за таких низких зарплат нет спроса на простые профессии.

"Конечно, когда зарплаты низкие, кто из наших детей пойдет работать плотником или каменщиком?", – сказал президент "Мираторга".

По его мнению, попытка решить проблемы через ввоз мигрантов является иллюзией.

"Если мы смотрим стратегически на развитие холдинга или отрасли, вопрос мигрантов не должен стоять", - считает он.

Для выхода из сложившейся ситуации есть "масса инструментов". В частности, он предложил ограничить квоты на трудовых мигрантов в три-четыре раза, а также заявил, что видит "здравый смысл" в идее заменить иностранных рабочих заключёнными.

Напомним, вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, курирующий строительство, нашёл новый источник рабочей силы на замену отсутствующим из-за пандемии иностранцам из ближнего зарубежья. Если раньше вице-премьер активно лоббировал тему с выходом на стройки заключенных (идея понравилась всем, кроме самих заключенных), то теперь Хуснуллин готов видеть на стройках неработающих пенсионеров.

Также он в эфире "RTVI" заявил, что, "к сожалению, пока у нас низкий уровень производительности труда, мы вынуждены пользоваться мигрантами".

"Мы не сможем за год-два уйти в технологии, когда обойдемся без мигрантов. Нравится это кому-то или не нравится, уж надо откровенно сказать: мигрант раньше работал на стройке 12 часов за 30-40 тыс. (максимум — 50). Россияне не готовы работать по 12 часов за 50 тыс., а мигранты готовы", - отметил Хуснуллин.