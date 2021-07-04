В Нефтеюганске завершат возведение садика-долгостроя, по крыше которого гуляют дети

В Нефтеюганске завершат возведение садика-долгостроя, по крыше которого сейчас гуляют дети. Об этом стало известно во время онлайн-встречи губернатора Натальи Комаровой с горожанами, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Есть пара вопросов касательно крыши недостроенного здания: Бегают дети, и это не первый раз. Не дай Бог, упадут с крыши и что-нибудь с ними случится, интересно, кто будет нести ответственность, кроме родителей?", - обратились к губернатору жители.

Глава города Сергей Дегтярёв подчеркнул, что речь идёт о недостроенном детском саде в 11 микрорайоне. Он также отметил, что новый инвестор планирует достроить этот объект с учётом внесения изменений в проектную документацию.

"На этой неделе направит официальное письмо инвестору ‎о принятии мер по недопущению проникновения на объект посторонних лиц, в том числе несовершеннолетних", - сказал Сергей Дегтярёв.