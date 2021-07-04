04 Июля 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
нефтеюганск (2013) | Фото: Накануне.ru

В Нефтеюганске завершат возведение садика-долгостроя, по крыше которого гуляют дети

В Нефтеюганске завершат возведение садика-долгостроя, по крыше которого сейчас гуляют дети. Об этом стало известно во время онлайн-встречи губернатора Натальи Комаровой с горожанами, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Есть пара вопросов касательно крыши недостроенного здания: Бегают дети, и это не первый раз. Не дай Бог, упадут с крыши и что-нибудь с ними случится, интересно, кто будет нести ответственность, кроме родителей?", - обратились к губернатору жители.

Глава города Сергей Дегтярёв подчеркнул, что речь идёт о недостроенном детском саде в 11 микрорайоне. Он также отметил, что новый инвестор планирует достроить этот объект с учётом внесения изменений в проектную документацию.

"На этой неделе направит официальное письмо инвестору ‎о принятии мер по недопущению проникновения на объект посторонних лиц, в том числе несовершеннолетних", - сказал Сергей Дегтярёв.

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Теги: Сергей Дегтярёв, Наталья Комарова, онлайн-встреча, детский сад



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Ранее 02.07.2021 11:35 Мск Губернатор Югры встретится с жителями Нефтеюганска


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