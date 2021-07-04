04 Июля 2021
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Происшествия Приволжский ФО
(2004) | Фото

В Саратовской области трёхлетний ребёнок выстрелил в себя из пистолета

В Балакове (Саратовская область) маленький ребёнок пострадал в результате "игр" с пистолетом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Около 22.00 3 июля трёхлетний ребёнок выстрелил в себя из травматического пистолета. Его экстренно госпитализируют в больницу Саратова. По предварительным данным, оружие было заряжено свето-шумовыми патронами. Ребёнок получил серьёзные травмы. Врачи оценивают состояние, как тяжёлое. Нужно срочно оперировать в лечебном учреждении Саратова", - написал в своём Instagram глава Балаковского района области Сергей Грачёв.

Чиновник экстренно выехал в Балаковскую районную больницу, связался с министром здравоохранения.

"Вопрос держу на особом контроле. Окажем всю необходимую помощь. Как пистолет оказался в руках ребенка? В этом уже разбираются правоохранительные органы", - подытожил Грачёв.

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Теги: Балаково, пистолет



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