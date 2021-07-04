04 Июля 2021
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Происшествия За рубежом
Военный самолёт, падение, Филиппины (2021) | Фото: Telegram-канал Baza

На Филиппинах рухнул военный самолёт с 85 пассажирами

На Филиппинах потерпел крушение военный самолёт, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Речь идёт о падении самолёта C-130. По данным главнокомандующего вооружёнными силами этой страны, спасены 15 пассажиров, уточняет издание "Inquirer". Самолёт доставлял военнослужащих для борьбы с терроризмом в регионе.

"Спасатели сейчас на месте, мы молимся, чтобы спасти больше жизней", - сказал главком.

Telegram-канал "Mash" со ссылкой на главкома сообщает, что причиной падения стало то, что борт не попал на взлётно-посадочную полосу.

Военный самолёт, падение, Филиппины(2021)|Фото: Telegram-канал Baza

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Теги: Филиппины, военный самолёт



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