На Филиппинах рухнул военный самолёт с 85 пассажирами

На Филиппинах потерпел крушение военный самолёт, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Речь идёт о падении самолёта C-130. По данным главнокомандующего вооружёнными силами этой страны, спасены 15 пассажиров, уточняет издание "Inquirer". Самолёт доставлял военнослужащих для борьбы с терроризмом в регионе.

"Спасатели сейчас на месте, мы молимся, чтобы спасти больше жизней", - сказал главком.

Telegram-канал "Mash" со ссылкой на главкома сообщает, что причиной падения стало то, что борт не попал на взлётно-посадочную полосу.