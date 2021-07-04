"Добро пожаловать". Глава Крыма - о визите на полуостров президента Белоруссии

Глава Крыма Сергей Аксёнов высказался о будущем визите президента Белоруссии Александра Лукашенко на полуостров, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Россия ждёт президента Белоруссии в Крыму, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Полностью поддерживаю заявление Дмитрия Сергеевича. Когда наш президент и МИД согласуют визит белорусского лидера, мы будем рады принять Александра Григорьевича в Крыму. Белоруссия – самая близкая, братская для нас страна. Представители белорусской общины Крыма вместе с крымчанами всех национальностей принимают активное участие в развитии российского полуострова. Уверен, в Крыму президент Белоруссии будет чувствовать себя, как дома. Как и все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров. Добро пожаловать", - написал Аксёнов на своей странице "Вконтакте".

Напомним, во время последней встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в начале июня белорусский президент заявил, что сейчас власти двух стран прорабатывают вопрос об открытии рейсов из Белоруссии в Крым.

"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", — сказал тогда Лукашенко.