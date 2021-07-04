Россия ждет приезда Лукашенко в Крым – Кремль

Россия ждет визита президента Белоруссии в Крым, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, во время последней встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в начале июня белорусский президент заявил, что сейчас власти двух стран прорабатывают вопрос об открытии рейсов из Белоруссии в Крым.

"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", — сказал тогда Лукашенко.