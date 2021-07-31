В Курганской епархии заступились за депутата, назвавшего храм "сараем"

В Курганской епархии вступились за депутата Госдумы Александра Ильтякова, который сравнил православные храмы с сараями.

"Александр Владимирович Ильтяков - человек православный и воцерковленный, который исповедуется и причащается Христовых тайн. В Курганской области при поддержке его предприятия было построено несколько красивейших храмов. Высказывание про "сарай", конечно, неудачное, сказано было в эмоциональном запале. Но контекст фразы был в другом: зачем в селе строить храм, если в него не будут ходить местные жители", - приводят РИА Новости слова пресс-секретаря митрополита Курганского и Белозерского Даниилы Михаила Насонова.

Напомним, на встрече с жителями одного из районов Курганской области, в ответ на просьбу батюшки построить храм вместо подписания некого документа о ведении праведного образа жизни, Ильтяков назвал храм "сараем".

"А для кого мне строить ваш сарай, скажите, пожалуйста?" - заявил "единоросс".

После этого половина участников встречи ушла.