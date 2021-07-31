Пермского активиста партии Лимонова арестовали на 15 суток

Лидер пермского отделения "Другая Россия Э.В. Лимонова" Кирилл Имашев по решению Ленинского районного суда арестован на 15 суток. передает корреспондент Накануне.RU.

Имашеву вменяют повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга или демонстрации.

Напомним, сегодня днем активисты провели не согласованный с властями митинг за честные выборы, во время мероприятия семь человек были задержаны. Спустя некоторое время всех участников акции, кроме Имашева, отпустили.

Всего митинги прошли в 30 городах России. Задержаны был также активисты в Москве.