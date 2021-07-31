Депутат "надо меньше есть" Гаффнер задекларировал нулевой доход

Годовой заработок депутата заксобрания Свердловской области Ильи Гаффнера за 2020 г. составил 0, 00 руб. следует из опубликованной декларации, передает корреспондент Накануне.RU.

Собственности у депутата нет. В пользовании - квартира 66,6 кв. м. У двух несовершеннолетних детей парламентария в пользовании имеются квартиры площадью 80 и 201,7.

Годом ранее депутат декларировал доход в четыре копейки.

Напомним, Илья Гаффнер стал известен в 2015 г. своими громкими высказываниями, когда депутат призвал народ, негодующий в период кризиса от резкого роста цен, "следить за здоровьем и поменьше есть".

Самым богатым стал депутат-единоросс Алексей Кушнарев. Он задекларировал за 2020 год почти 247 млн руб., что в 3,3 раза больше, чем в 2019 году (73 млн руб.).