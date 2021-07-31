В Турции эвакуированы три отеля. Среди постояльцев есть россияне

Из-за лесного пожара в турецком Бодруме эвакуированы три отеля. Об этом сообщают турецкие СМИ, передает корреспондент Накануне.RU.

Среди эвакуированных есть россияне. Их, по данным ТАСС, порядка 100 человек. Они находились на организованном отдыхе по линии туроператоров. Их жизнь вне опасности. Их временно разместят в других гостиницах и обеспечат всем необходимым.

В telegram-канале посольства РФ в Турции сообщается, что власти пока не могут взять под контроль очаги активного горения в провинции Анталья и Мугла. Тушение пожара осложнено экстремально высокой температурой (свыше 40 градусов), низкой влажностью и ветренной погодой.

"Только в уезде Манавгат от огня пострадали 42 жилых квартала, из 27 кварталов эвакуированы жители. По официальным данным, во время пожара погибли пять человек, обратились за медицинской помощью около 300 граждан. Президент Турции объявил пострадавшие районы зоной стихийного бедствия", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее власти РФ пообещали выделить Турции авиацию для тушения пожаров.