Депутата от "ЕР", который назвал храм сараем, просят привлечь по уголовной статье

Депутат от "Единой России" Александр Ильтяков может быть привлечен по статье об оскорблении чувств верующих.

На встрече с жителями одного из районов, в ответ на просьбу батюшки построить храм вместо подписания некого документа о ведении праведного образа жизни, Ильтяков назвал храм сараем.

"А для кого мне строить ваш сарай, скажите, пожалуйста" - заявил "единоросс".

После этого половина участников встречи ушла.

Телеграм-канал "Телестрим" указывает, что в заявлении Ильтякова можно усмотреть признаки уголовной статьи об оскорблении чувств верующих. Также канал ставит это заявление в один ряд с высказыванием татарстанского "единоросса" Аминова, который сравнил непривитым со "стадом баранов".

Напомним, что Ильтяков горячо поддерживал упоминание Бога в конституции РФ, потому что это "подготовит людей к последующей жизни".