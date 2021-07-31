Набиуллина: инфляция в России станет долгосрочным явлением

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России будет долгосрочным явлением, сообщает ТАСС.

Она отметила, что долгий период инфляции был в конце 1990 и 2000-х. Население жило во время низкого уровня инфляции только очень короткие промежутки времени. Инфляционные ожидания были более сдержанными, когда условия были стабильнее, но они реагируют на пандемию и цены растут. Она заявила, что ЦБ продолжит жесткую кредитно-денежную политику. Но отметила, что это экстренные меры, которые не будут продолжительными.

По ее словам, политика ЦБ по борьбе с инфляцией направлена на улучшение положения россиян.

"Как мы знаем, инфляция - это налог на бедность. Именно бедные страдают больше всего. Поэтому наша политика по снижению инфляции и ее стабилизации на низком уровне нацелена на уменьшение уровня неравенства", - сообщила она.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в 2021 году в РФ составит 5,7-6,2%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.