Российские саблистки выиграли олимпийский командный турнир

Женская сборная России по фехтованию на саблях выиграла в командном турнире на Олимпийских играх в Токио.

В решающем матче наша команда (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России) обыграла французскую сборную со счётом 45:41.

София Позднякова, Софья Великая, Ольга Никитина и Светлана Шевелева стали обладательницами золотых наград ОИ.

ЗОЛОТЫЕ САБЛИСТКИ! ЛЕГЕНДАРНЫЙ КАМБЭК! 🥇🥇🥇



Наши девушки уступали шесть уколов француженкам, но гениально всё исправили. Никитина, Великая и Позднякова показали характер и довели дело до победы 🤩



Потрясающий финал. Браво, чемпионки! Богини фехтования! 👏👏👏 pic.twitter.com/itKcip5n4d — Матч ТВ (@MatchTV) July 31, 2021

Добавим также, что для Поздняковой это уже второе "золото" Олимпиады в Токио. Ранее первое место на соревнованиях заняла и женская сборная России по фехтованию на рапире.