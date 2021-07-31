31 Июля 2021
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Аэропорт &quot;Рощино&quot;, Рощино, Владимир Якушев, реконструкция (2016) | Фото: admtyumen.ru

Прилетевшего в Тюмень ребенка прямо из самолета увезли на "скорой"

Несовершеннолетней пассажирке рейса "Симферополь-Тюмень" стало плохо во время полета. О необходимости оказания скорой помощи ребенку сообщил командир воздушного судна, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным уральской транспортной прокуратуры, примерно в 6.30 самолет А-320 авиакомпании "Аэрофлот" приземлился в Рощино. Девочке была оказана медицинская помощь, после чего ее доставили в больницу.

Этот инцидент, стал не единственным за сегодняшний день. Появилась информация, что самолет авиакомпании "Смартавиа", прилетевший из Санкт-Петербурга мог столкнуться во время полета с птицами. Однако после осмотра самолета повреждений и следов столкновения с птицами обнаружено не было. Самолет улетел следующим рейсом по расписанию.

Транспортная прокуратура проводит проверку по части соблюдения прав пассажиров, в том числе детей, и обеспечению безопасности полетов.

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Теги: самолет, ребенок, скорая



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