Россия направила Украине ноту протеста из-за планов уничтожить элемент воинского мемориала во Львове

Россия направила ноту протеста украинским властям из-за намерений уничтожить копию Ордена Отечественной войны на воинском мемориале "Марсово поле" во Львове. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Россия потребовала от украинской стороны выполнения международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов.

"Решительно осуждаем взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом. Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД напомнили, что обязательства по сохранению воинских мемориалов закреплены также в Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участником которого является Украина.

С просьбой демонтировать советскую звезду на военном мемориале к управлению исторической среды ЛГС обратилась общественная организация "Общество будущего Львов". В мэрии города приняли соответствующее решение. Сроки демонтажа ордена пока неизвестны.