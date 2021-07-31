Россия поможет Турции тушить пожары: будет задействована российская авиация

Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Такое заявление сегодня сделал президент РФ Владимир Путин во время телефонных переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Обсуждена чрезвычайная ситуация, сложившаяся в результате лесных пожаров в южных районах Турции. Отмечена важность взаимодействия двух стран в борьбе с этим стихийным бедствием", - говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого президента сообщает, что Россия выделила туркам еще пять пожарных самолетов ИЛ-76, способных забирать на борт до 40 тонн воды и три пожарных вертолета Ми-8 для борьбы с лесными пожарами.

Ранее генконсульство РФ в Анталье призвало россиян, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть готовыми к возможной эвакуации.

В настоящее время бушуют двадцать пожаров в семи провинциях Турции. Огонь уничтожил десятки домов. Число погибших увеличилось до четырех человек. Также из-за лесных пожаров пострадали 183 человек. Из-за лесных пожаров в Турции объявлено об эвакуации туристов из некоторых отелей.