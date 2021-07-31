Активисты московского отделения "Другая Россия Э.В. Лимонова" приковали себя наручниками к зданию Минюста

Активисты московского отделения "Другая Россия Э.В. Лимонова" провели у здания Минюста акцию за свободу избирать и быть избранным, передает корреспондент Накануне.RU.

Они зажгли дымовые шашки и развернули баннер с лозунгом: "Россия буде свободной!"

По данным telegram-канала "Прямое действие", были задержаны активисты Михаил Галяшкин и Михаил Боровских. Сообщается, что протесты прошли в 30 городах страны. В центре Перми во время акции задержали семь человек: Андрея Келлера, Кирилла Имашева, Михаила Ефремова, Анастасию Маринцеву, Ивана Коурова, Евгения Некрасова и Ростислава Костромитинова.

Напомним, накануне в Москве был задержан координатор партии "Другая Россия Э.В.Лимонова" Михаил Аксель. Это уже третье задержание за месяц. Ранее его задерживали 24 июня и 7 июля.