Зыкова и Каримова выиграли "серебро" и "бронзу" на Олимпиаде
Юлия Зыкова и Юлия Каримова выиграли "серебро" и "бронзу" на Олимпийских играх в Токио.
В стрельбе из винтовки из трёх положений с 50 метров Зыкова набрала в финале 461,9 очка, Каримова - 450,3.
Российские девушки уступили только швейцарской спортсменке Нине Кристен, которая с результатом 463,9 установила олимпийский рекорд.
СЕРЕБРО И БРОНЗА! Юлия Зыкова и Юлия Каримова вместе сегодня поднимутся на пьедестал 🥳🥳🥳— Матч ТВ (@MatchTV) July 31, 2021
Наши девушки весь турнир были в числе лидеров, поэтому заслуженно взяли медали 👊
Юли, эти аплодисменты в вашу честь 👏👏👏 pic.twitter.com/Kf4ZPOXptK