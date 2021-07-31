Зыкова и Каримова выиграли "серебро" и "бронзу" на Олимпиаде

Юлия Зыкова и Юлия Каримова выиграли "серебро" и "бронзу" на Олимпийских играх в Токио.

В стрельбе из винтовки из трёх положений с 50 метров Зыкова набрала в финале 461,9 очка, Каримова - 450,3.

Российские девушки уступили только швейцарской спортсменке Нине Кристен, которая с результатом 463,9 установила олимпийский рекорд.