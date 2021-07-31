31 Июля 2021
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Число заболевших COVID-19 в Свердловской области продолжает расти: побит очередной антирекорд

На Среднем Урале несколько дней подряд продолжает расти число заболевших новой коронавирусной инфекцией. За сутки, по данным оперштаба по противодействию COVID-19, заболевание было подтверждено у 512 уральцев, передает корреспондент Накануне.RU.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Екатеринбурге - 156.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 107 421.

Состояние 838 госпитализированных оценивается как тяжелое, 501 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 392 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 6 988. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

23 человека скончались. Всего с начала пандемии умерло 4 358 человек с коронавирусом.

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Теги: коронавирус, статистика, зараженные, антирекорд



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