31 Июля 2021
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Лесной пожар (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / Алексей Зарицкий

В Тюменской области сняли запрет на посещение лесов

В Тюменской области с сегодняшнего дня прекращено действие запрета на посещение лесов. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил губернатор Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что таких масштабных лесных пожаров в регионе не было уже 10 лет - причиной стали неблагоприятные природные и климатические факторы.

"Благодаря решительным действиям лесных пожарных Тюменской авиабазы, их коллег из других регионов России, парашютистов-десантников "Авиалесоохраны", подразделений МЧС, Минобороны и добровольных пожарных, благодаря привлечению авиации мы справились с чрезвычайной ситуацией. Большое всем спасибо!" - обратился к жителям региона губернатор.

При этом особый противопожарный режим никто не отменял - разводить костры в лесу, сжигать сухую траву и мусор в области все еще нельзя.

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Теги: Александр Моор, запрет на посещение лесов, лесные пожары



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