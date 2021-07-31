В Тюменской области сняли запрет на посещение лесов

В Тюменской области с сегодняшнего дня прекращено действие запрета на посещение лесов. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил губернатор Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что таких масштабных лесных пожаров в регионе не было уже 10 лет - причиной стали неблагоприятные природные и климатические факторы.

"Благодаря решительным действиям лесных пожарных Тюменской авиабазы, их коллег из других регионов России, парашютистов-десантников "Авиалесоохраны", подразделений МЧС, Минобороны и добровольных пожарных, благодаря привлечению авиации мы справились с чрезвычайной ситуацией. Большое всем спасибо!" - обратился к жителям региона губернатор.

При этом особый противопожарный режим никто не отменял - разводить костры в лесу, сжигать сухую траву и мусор в области все еще нельзя.