В еще одном городе Югры введен локдаун для непривитых

Урай стал третьим городом, в котором ввели обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавируса. Соответствующее постановление подписала губернатор Югры Наталья Комарова, передает корреспондент Накануне.RU.

Ограничения будут действовать до 15 августа. Постановление опубликовано на сайте госорганов округа.

Жителям Урая запрещено покидать жилье. Выходить можно только для выгула домашних животных на расстоянии менее 100 метров от дома, походов на работу, в аптеку и выноса мусора, а также для обращения за медпомощью и оказания помощи родственникам старше 60 лет.

Закрыты кинотеатры, фитнес-клубы. Общепит может принимать посетителей только с 6.00 до 20.00. Допускается круглосуточная работа ресторанов "на вынос".

До 9 августа продлен локдаун в Советском и Югорске.