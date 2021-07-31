31 Июля 2021
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Политика В России
Олимпийские игры в Токио (2021) | Фото: Toru Hanai / Getty Images

WADA не видит серьезных нарушений участия сборной ОКР в Олимпиаде в Токио

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не видит серьезных нарушений участия сборной ОКР в Олимпиаде в Токио, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Международного Олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса.

Он заверил, что МОК делает все возможное, чтобы правила соблюдались. Однако это касается только официальной делегации и атлетов. Отследить все мелкие нарушения, совершенные всеми россиянами на Олимпиаде, например, такие как ношение футболок с символикой РФ, или упоминание сборной России телекомментаторами и журналистами, нереально.

Напомним, россияне приехали на игры в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee). Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями WADA выступают без национального флага и государственного гимна.

В случае победы российского спортсмена или команды звучит фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

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Теги: WADA, МОК, сборная ОКР, нарушения, Олимпиада в Токио



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