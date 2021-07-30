31 Июля 2021
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Амкар, футбольный клуб, возрождение клуба, Дмитрий Махонин, ЖивиАмкар (2020) | Фото: permkrai.ru

"Амкар" разработает новую форму для игроков

ФК "Амкар-Пермь" разрабатывает новый дизайн формы для своих игроков. Об этом сообщает "РБК-Пермь" со ссылкой на директора по развитию клуба Вячеслава Кислицына.

Новая форма будет создана в сезоне 2022-2023. Разработка формы ведется совместно с крупными брендами.

Напомним, ранее из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня 2018 г. лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября 2018 г. иск удовлетворил.

7 августа 2020 г. "Амкар" был возрожден. Бренд "Амкар" был приобретен в краевую собственность.

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Теги: Амкар, форма, дизайн



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