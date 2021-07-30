Рогозин позвал Илона Маска в Россию, поскольку сам не может приехать в США

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил основателя SpaceX Илона Маска в Россию в эфире радио "Комсомольская правда".

Глава госкорпорации отметил, что сам приехать в США не может, поскольку находится под санкциями. Также он сообщил, что приглашает сенатора, главу NASA Билла Нельсона, который обещал приехать в Россию вместе с семьей. Ожидается, что встреча состоится осенью.

Отметим, что ранее Минпромторг РФ пригласил главу SpaceX и Tesla Илона Маска в Россию для того чтобы обсудить строительство завода Tesla. Приглашение было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте министерства