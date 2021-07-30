Минэнерго просит правительство ввести ограничения на экспорт бензина из России

Минэнерго обратилось в правительство РФ с предложением в ускоренном порядке ввести запрет экспорта бензина, сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики Николая Шульгинова.

Ранее министр сообщил, что Минэнерго инициирует введение запрета, оценив ситуацию с биржевыми ценами на топливо.

Биржевая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (АИ-95) в европейской части России достигла исторического максимума 22 июля, превысив отметку 60 тыс. руб. за тонну. Бензин марки "Регуляр-92" (АИ-92) также подорожал на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) до рекордных 57,6 тыс. руб. за тонну.

"В случае сохранения биржевых цен на нынешних рекордных уровнях на следующей неделе будет запущен процесс запрета на экспорт бензина", - заявлял министр.

Ранее Шульгинов предупреждал, что запрет может быть введен минимум на три месяца.



