30 Июля 2021
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Политика В России
Иван Айвазовский, выставка, Третьяковка, галерея, Владимир Мединский (2016) | Фото: nakanune.ru

По приказу Путина будет создана межведомственная комиссия по историческому просвещению

В России будет создана межведомственная комиссия по историческому просвещению, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ подписан главой государства Владимиром Путиным.

В нем сказано, что создание комиссии необходимо для "планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов РФ, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории", - следует из текста указа.

Комиссию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

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Теги: комиссия по историческому просвещению, Путин, Мединский



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