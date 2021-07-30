По приказу Путина будет создана межведомственная комиссия по историческому просвещению

В России будет создана межведомственная комиссия по историческому просвещению, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ подписан главой государства Владимиром Путиным.

В нем сказано, что создание комиссии необходимо для "планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов РФ, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории", - следует из текста указа.

Комиссию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.