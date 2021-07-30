В Прикамье рассматривают введение QR-кодов на посещение кафе

В Пермском крае могут ввести QR-коды на посещение кафе, ресторанов и общественных заведений, сообщают "Новости Перми" со ссылкой на источник, близкий к региональному штабу по борьбе с коронавирусом.

"Решение о введении QR-кодов будет зависеть от динамики распространения коронавируса в регионе на следующей неделе, если рост продолжится, то возможно обсуждение различных действий, направленных на предотвращение распространения инфекции", - приводит его слова издание.

Напомним, третья волна COVID-19 началась в Прикамье с середины июня. За прошедшие сутки в регионе было выявлено 450 новых случаев COVID-19. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 72 601 житель Пермского края.

Приостановлено оказание плановой медицинской помощи.