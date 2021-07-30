Бывший руководитель ЗИДа обжаловал отказ в переводе в колонию-поселение

Бывший депутат краевого заксобрания и исполнительный директор машзавода им. Дзержинского Егор Заворохин обжаловал отказ Мотовилихинского суда Перми изменить ему вид исправительного учреждения, где он отбывает наказание, сообщает "Ъ".

Он пытается добиться отбывания наказания не в колонии общего режима, а в колонии-поселении. Рассматривать апелляцию будет Пермский краевой суд. Дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее Заворохин в 2021 уже подавал ходатайства о переводе из колонии общего режима в колонию-поселение, однако Мотовилихинский суд их отклонял. Последнее решение районный суд вынес 7 июля. Это постановление и обжалует осужденный.

Напомним, в июне 2019 года Мотовилихинский суд Перми признал Егора Заворохина виновным в растрате в особо крупном размере и приговорил его к семи годам лишения свободы, затем это наказание было уменьшено на полгода. Осужденный отбывает наказание в ФКУ ИК-29 ГУФСИН по Пермскому краю, которая расположена в Перми, на ул. Соликамской, 246.