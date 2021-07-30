30 Июля 2021
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Политика В России За рубежом
Bellingcat, логотип, лп (2021) | Фото: Bellingcat, логотип

Христо Грозев рассказал о новых расследованиях Bellingcat

Ключевой расследователь Bellingcat, поддерживающий Романа Доброхотова, вчера вечером стал специальным гостем на стриме скандально известного журналиста «Фейгин LIVE».

Основным вопросом к Грозеву, разумеется, стал обыск у главного редактора портала The Insider, который накануне попал в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. По мнению гражданина Болгарии, распространяющего русофобию на гранты западных фондов, причина подобных «непропорциональных» действий российских властей наполовину кроется в мести Доброхотову, а наполовину – в желании выяснить любой ценой, над чем сейчас работают «независимые расследователи».

В интервью под названием «Заведомая правда» Христо Грозев рассказал также, что преследования «свободной прессы» он ожидал в России еще с мая. Именно тогда он получил намек от «доброжелателя из правоохранительных органов», о котором теперь рассказывает в каждой беседе с журналистами.

Обсудили и голландского журналиста Ван дер Верфа, который предложил альтернативную версию событий 2014 года, когда над территорией Украины был сбит малазийский Boeing. «Конченый мерзавец, работал с Russia Today, на роже все написано», - вынес свой вердикт Фейгин, которого уже лишили статуса адвоката за нецензурную брань и нарушение этики. И добавил: «Мы их всех знаем и ненавидим вместе с Путиным». Впрочем, о ненависти Марка Захаровича к российской власти известно давно: в 2018 году именно он выступал в Вашингтоне перед Атлантическим Советом (организация, внесенная в список иностранных агентов) с докладом о «политическом ландшафте России», где представил американцам список граждан РФ, против которых предлагал немедленно ввести санкции.

Христо Грозев как обычно узрел в недавних обысках у Доброхотова «цепочку ГРУ». По его мнению, это российские спецслужбы предложили адвокату Сталине Гуревич расправиться с главредом оппозиционного портала. На вопрос о новых расследованиях сотрудник Bellingcat признал, что организация испытывает некоторые трудности из-за того, что часть услуг в «теневом» сегменте интернет стала недоступна после того, как российские силовики начали «лупить по пробивщикам».

Он также отметил, что в вопросе освобождения осужденного Алексея Навального уповает только на Джо Байдена и пообещал выяснить, кого еще хотели отравить российские спецслужбы. Сложность лишь в том, что «независимые журналисты» пока не знают, как подать новые данные читателю так, чтобы они «переформатировали его сознание». Группа расследователей работает сейчас над тремя «потенциальными случаями схожих отравлений». Впрочем, Грозев пообещал и немного разнообразия – Bellingcat вскоре должна выпустить как минимум один материал о том, как русские «ездили за очень важными политическими людьми в Сербии» и пытались устранить их без использования уже набившего оскомину Новичка.

Правда, пока команда журналистов, чьи расследования вскоре вполне могут стать легитимным источником для введения санкций против России, не могут даже объяснить мотив «отравления» поэта Быкова. Христо Грозев со всей серьезностью предположил, что одно из его стихотворений могло «обидеть людей с тонкой чувствительностью у власти».

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Теги: bellingcat, христо грозев, The Insider, роман доброхотов, Ван дер Верф, гру,



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