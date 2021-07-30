В Москве задержан координатор "Другой России"

Сегодня в Москве задержан координатор партии «Другая Россия Э.В.Лимонова» Михаил Аксель.

Это уже третье задержание за месяц. Ранее его без объяснения причин задерживали 24 июня и 7 июля.

Как следует из сообщений пресс-службы Партии Лимонова, за несколько дней до задержания за Михаилом было выставлено наружное наблюдение, сопровождавшее его в ходе всех передвижений по городу, а дом и подъезд активиста были оцеплены полицией и оперативными сотрудниками.

Сегодня днем, когда Михаил вышел из подъезда, сотрудники сразу же провели задержание, в ходе которого пытались помешать работе журналистов и не дали провести прямой эфир. Также сотрудники полиции не давали фиксировать происходящее адвокату Мансуру Гильманову.

Сегодня была также задержана активистка партии Екатерина Бирюкова. А накануне руководителя московского отделения партии Ольгу Шалину арестовали на 15 суток по ст.19.3 КоАП.

В пресс-службе Партии Лимонова указывают, что причиной задержаний активистов стала запланированная федеральная акция «за свободу избрания», которая должна была пройти в разных регионах и городах России. Причиной запланированных митингов стал отказ в государственной регистрации партии.

Сейчас Михаила доставили в ОВД Текстильщики, с ним находится адвокат Мансур Гильманов. В целом за июль было задержано 32 активиста Партии Лимонова в 9 регионах.