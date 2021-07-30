В Воркуте идет "управляемое сжатие": окраины города расселяют и отключают от воды и тепла

В Госсовете Республики Коми обсудили так называемое "управляемое сжатие" Воркуты – переселение граждан из "неперспективных" окраинных районов в центр с последующим отключением расселенных улиц от коммунальной инфраструктуры.

Программа переселения красиво называется "Комплексное градо-экономическое преобразование города Воркута".

В период с 2017 до 2025 года должны быть переселены сразу несколько микрорайонов: Советский и Цементнозаводский, пгт Комсомольский и Заполярный, а также запланировано переселение жителей Воргашора из малозаселенной части поселка в более заселенную.

Переселяют граждан не в новое жилье, а в уже существующее, хоть и с капитальным ремонтом. По словам главы Воркуты Ярослава Шапошникова, затраты на столь обширную программу составят всего 360 млн руб., при этом экономия бюджетных средств составит 150 млн руб.

"С 2017 по 2021 годы на реализацию программы направлено почти 175 млн рублей. Отремонтировано 386 пустующих квартир, переселено 355 семей, от инженерных коммуникаций отключено 24 многоквартирных дома. Экономия бюджетных средств от реализации трех этапов программы составила 78 млн рублей. В рамках четвертого этапа программы планируется переселить 103 семьи из пгт Комсомольский. На сегодня отремонтированы 25 квартир. К приемке готовы еще 15 квартир. С 2023 по 2025 годы (пятый этап программы) будут переселены 300 семей из Заполярного. Сэкономленные от ремонта квартир средства направляются на ремонт жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья", - рассказал Шапошников.

При этом у прокуратуры есть вопросы к исполнению программы. Так, с середины 2019 года в поселках Северный и Воргашор пустуют 19 жилых помещений, на ремонт которых потрачено 7 млн рублей.

Шапошников возразил, мол, люди отказываются выезжать в Северный, они хотят переселяться в Воркуту или за пределы районов Крайнего Севера. При этом переселить их в Воркуту нет возможности – в самом городе в аварийном фонде под расселение проживают 400 семей.