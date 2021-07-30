"Золото" и "серебро"! Веснина и Карацев обеспечили российский финал на олимпийском теннисном турнире в миксте

Елена Веснина и Аслан Карацев обеспечили российский финал на олимпийском теннисном турнире в миксте.

Российская пара в полуфинале уверенно обыграла сербский дуэт Новак Джокович/Нина Стоянович. Матч продолжался 1 час 44 минуты и завершился в двух сетах - 7:6 (7:4), 7:5.

Отметим также, что Веснина и Карацев в решающем матче встретятся со своими соотечественниками Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублёвым, которые сегодня выбили в полуфинале дуэт из Австралии.

Таким образом, у России (в Токио - команда Олимпийского комитета России) в этой дисциплине будут золотая и серебряная медали нынешней Олимпиады.

В МИКСТЕ БУДЕТ РОССИЙСКИЙ ФИНАЛ 🎾



Веснина и Карацев отправили Джоковича и Стоянович биться за бронзу, а сами прошли в финал к Рублеву и Павлюченковой. Ну какая красота 👏👏👏 pic.twitter.com/tSk1dkfxPF — Матч ТВ (@MatchTV) July 30, 2021

Отметим также, что у мужчин в одиночном разряде в финале сыграет Карен Хачанов. Его соперником станет немец Александр Зверев, переигравший сегодня упомянутого Джоковича. Серб, один из лучших теннисистов планеты, останется без золотой медали Токио и будет сражаться лишь за "бронзу" в одиночном разряде и в миксте.

Кроме этого, у женщин в парном разряде за бронзовые награды поборются Вероника Кудерметова с упомянутой Весниной. Их соперницами станут бразильянки Луиза Стефани и Лаура Пигосси.