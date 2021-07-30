"Золото" и "серебро"! Веснина и Карацев обеспечили российский финал на олимпийском теннисном турнире в миксте

30 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт
Аслан Карацев и Елена Веснина на Олимпийских играх в Токио (2021) | Фото: Reuters / Mike Segar

"Золото" и "серебро"! Веснина и Карацев обеспечили российский финал на олимпийском теннисном турнире в миксте

Елена Веснина и Аслан Карацев обеспечили российский финал на олимпийском теннисном турнире в миксте.

Российская пара в полуфинале уверенно обыграла сербский дуэт Новак Джокович/Нина Стоянович. Матч продолжался 1 час 44 минуты и завершился в двух сетах - 7:6 (7:4), 7:5.

Отметим также, что Веснина и Карацев в решающем матче встретятся со своими соотечественниками Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублёвым, которые сегодня выбили в полуфинале дуэт из Австралии.

Таким образом, у России (в Токио - команда Олимпийского комитета России) в этой дисциплине будут золотая и серебряная медали нынешней Олимпиады.

Отметим также, что у мужчин в одиночном разряде в финале сыграет Карен Хачанов. Его соперником станет немец Александр Зверев, переигравший сегодня упомянутого Джоковича. Серб, один из лучших теннисистов планеты, останется без золотой медали Токио и будет сражаться лишь за "бронзу" в одиночном разряде и в миксте.

Кроме этого, у женщин в парном разряде за бронзовые награды поборются Вероника Кудерметова с упомянутой Весниной. Их соперницами станут бразильянки Луиза Стефани и Лаура Пигосси.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Олимпийские игры в Токио, теннис, Аслан Карацев, Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Андрей Рублёв



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети