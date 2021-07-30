Росприроднадзор оценил ущерб реке Колве от разлива нефтепродуктов "ЛУКОЙЛа" в 374 млн рублей

Росприроднадзор определил размер вреда, который нанес реке Колве разлив нефтепродуктов на ТПП "ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз". В ведомстве сообщили, что это более 374 млн руб. Расчет размера вреда, причиненного почвам, обещают объявить позже.

Авария произошла в мае 2021 года в результате разгерметизации нефтесборного коллектора Ошского месторождения. На береговую линию и в реку Колву (приток рек Усы и Печоры) попало несколько тонн нефти.

Примечательно, что "несколько тонн нефти" (определение из пресс-релиза Росприроднадзора) ранее то же самое ведомство оценило в 90 тонн (хотя изначально речь шла о четырех), а площадь загрязненной почвы – в 1,3 гектара.