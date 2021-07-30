Росприроднадзор оценил ущерб реке Колве от разлива нефтепродуктов "ЛУКОЙЛа" в 374 млн рублей

30 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество СЗФО
нефть пятна разлив загрязнение (2010) | Фото: Накануне.RU

Росприроднадзор оценил ущерб реке Колве от разлива нефтепродуктов "ЛУКОЙЛа" в 374 млн рублей

Росприроднадзор определил размер вреда, который нанес реке Колве разлив нефтепродуктов на ТПП "ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз". В ведомстве сообщили, что это более 374 млн руб. Расчет размера вреда, причиненного почвам, обещают объявить позже.

Авария произошла в мае 2021 года в результате разгерметизации нефтесборного коллектора Ошского месторождения. На береговую линию и в реку Колву (приток рек Усы и Печоры) попало несколько тонн нефти.

Примечательно, что "несколько тонн нефти" (определение из пресс-релиза Росприроднадзора) ранее то же самое ведомство оценило в 90 тонн (хотя изначально речь шла о четырех), а площадь загрязненной почвы – в 1,3 гектара.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: росприроднадзор, колва, ущерб, лукойл



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.06.2021 12:14 Мск Экосистема в Коми после разлива нефти полностью восстановлена, - Алекперов
Ранее 25.05.2021 08:33 Мск "У вас я — Путин": Глава Коми, где ранее произошел разлив нефти, ответил возмущенным жителям
Ранее 20.05.2021 00:02 Мск В Коми после нефтеразлива на объекте "Лукойла" собрана основная масса нефтепродуктов
Ранее 17.05.2021 14:47 Мск В Коми готовятся протесты после нефтеразлива на объекте "Лукойла"
Ранее 16.05.2021 13:41 Мск Оценку объема нефтеразлива в НАО и Коми увеличили с 4 до 90 тонн
Ранее 14.05.2021 10:59 Мск Стала известна площадь загрязнения почвы нефтью в Коми
Ранее 13.05.2021 11:03 Мск СКР возбудил уголовное дело после разлива нефти на Ошском месторождении


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети