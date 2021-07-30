В Челябинской области на женщину, у которой ребенок утонул в ванной, возбудили уголовное дело

В Копейске местную жительницу подозревают в причинении смерти по неосторожности 10-месячному сыну, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, днем 28 июля ребенок остался без присмотра взрослых во время купания в ванной и утонул. Когда она вернулась, обнаружила сына без признаков жизни. Она доставила его в больницу. Врачи провели реанимационные мероприятия, но спасти младенца не удалось.

"По предварительным данным, причиной смерти мальчика явилась механическая асфиксия, то есть перекрытие дыхательных путей водой. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.