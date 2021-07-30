30 Июля 2021
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прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

На Кубани проверяют информацию о гибели четырех человек якобы после COVID-прививки

Росздравнадзор поручил провести проверку информации о семье в Краснодарском крае, четыре члена которой умерли якобы после вакцинации от коронавируса.

Проверка начата по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СМИ, речь идет о семье из населенного пункта Хутор Ленина (пригород Краснодара).

Накануне председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил о нескольких случаях смертей полностью привитых от коронавируса пациентов. По его словам, летальные случаи связаны с наличием у людей тяжелых сопутствующих заболеваний. Исследования не выявили связи смертей и компонентов прививки.

Ранее Минздрав Карелии подтвердил смерть женщины после вакцинации. Она умерла через две недели после укола.

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Теги: прививка, кубань, семья



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