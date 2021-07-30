"Автомобилист" расторг контракт с защитником Березиным

Екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист" расторг контракт с защитником Максимом Березиным. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте команды.

30-летний хоккеист стал игроком клуба из уральской столицы в 2019 году. За два сезона он провел в составе "Автомобилиста" 72 матча, в которых набрал 10 (2+8) очков.

В клубе поблагодарили Максима за игру и пожелали ему успешного продолжения карьеры. О причинах расставания с Березиным ничего не сообщается.

Напомним, недавно "Автомобилист" начал подготовку к новому сезону КХЛ.