30 Июля 2021
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ХК &quot;Автомобилист&quot; трибуны (2013) | Фото: Накануне.RU

"Автомобилист" расторг контракт с защитником Березиным

Екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист" расторг контракт с защитником Максимом Березиным. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте команды.
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30-летний хоккеист стал игроком клуба из уральской столицы в 2019 году. За два сезона он провел в составе "Автомобилиста" 72 матча, в которых набрал 10 (2+8) очков.

В клубе поблагодарили Максима за игру и пожелали ему успешного продолжения карьеры. О причинах расставания с Березиным ничего не сообщается.

Напомним, недавно "Автомобилист" начал подготовку к новому сезону КХЛ.

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Теги: защитник, Березин, контракт, Автомобилист



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