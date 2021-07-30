В Челябинске завели уголовное дело на местного жителя, разместившего фото нациста

В Челябинске 29-летнего местного жителя подозревают в реабилитации нацизма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, 5 мая 2021 года подозреваемый через телефон разместил на странице акции "Бессмертный Полк" анкету с фото нацистского преступника.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ.

"В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.