Эволюция в действии. Как будет развиваться Югра в ближайшие пять лет?

Руководство ХМАО разработало детальный план развития округа в "посткоронавирусную" эпоху. Масштабный проект включает в себя поддержку различных отраслей бизнеса, строительство дорог, мостов, развитие медицины. За эту работу взялась "Команда Югры" – сообщество пассионариев, готовых менять мир вокруг себя, которое возглавляет губернатор Наталья Комарова. В его повестке, например, привлечение внешних инвестиций в регион, освобождение от зависимости от экспорта энергоносителей, социальная ориентированность бюджета и достижение необходимых показателей по реализации национальных проектов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Стратегия развития нацелена на посткоронавирусную эпоху. Ранее власти говорили о том, что для снижения негативного воздействия "коронакризиса" на бизнес-сообщество продлены сроки уплаты налогов, предоставления отчётности, введен мораторий на налоговые санкции, снижены тарифы на страховые взносы, предоставляются беспроцентные кредиты на выплаты зарплат. Кроме того, расширено действие программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, предоставляется отсрочка по кредитам, ренте государственного и муниципального имущества, кредитные каникулы и многие другие меры поддержки.

Развитие и поддержка бизнеса – не единственная задача, которую предстоит решить окружным властям. По словам заместителя губернатора Югры Вадима Шувалова, в ближайшие годы для округа важными являются несколько проектов. Во-первых, это строительство второго моста через Обь

"Наш округ растёт и развивается, жители становятся более мобильными, а бизнес стремится осваивать все уголки региона. Второй мост через Обь ускорит модернизацию производства, улучшит транспортную доступность для жителей, разгрузит нынешние маршруты и обеспечит людей дополнительной работой – всё это обеспечит новый рывок в развитии округа", - сказал Шувалов.

Во-вторых, важным является создание инфраструктуры для инновационного развития округа.

"В частности, запуск работы Научно-технологического центра Югры. Став центром науки и технологий Западной Сибири, мы обеспечим себе достойное будущее в новом изменяющемся мире. Также в приоритете – продолжение повышения уровня медицинских и социальных услуг. Строительство новых больниц, поликлиник, специализированных центров и комплексов, оснащение их современным оборудованием, а также создание условий для привлечения узких специалистов – всё это существенно повысит доступность и уровень предоставляемых медицинских и социальных услуг", - сказал Шувалов.

Также власти планируют обеспечить благоустройство городов и посёлков и улучшить транспортную инфраструктуру.

"Важно, чтобы каждый житель смог чувствовать себя как дома – уютно и комфортно. Детские и спортивные площадки во дворах, уютные скверы и парки, современная комфортная инфраструктура, удобные велосипедные дорожки и красивые набережные – всё это должно стать привычной и неотъемлемой частью наших северных городов и посёлков. Хорошие дороги – наше с вами спокойствие и безопасность, предсказуемость и надёжность для бизнеса. Дороги обеспечивают подъём экономики региона, а это – новые предприятия и рабочие места", - сказал Шувалов.

Достижение этих целей невозможно без объединения усилий власти и общества. Одним из его итогов стало появление "Команды Югры" – той части общества, которая предлагает, реализует, берёт ответственность за достижение результата, не уходит от ответа, от диалога с людьми.

"Мы не имеем права останавливаться на достигнутом. В сегодняшних условиях, чтобы идти в будущее, мы делаем ставку на ускоренное развитие, добиваемся большего количества улучшений на каждом участке работы, предельно быстро реагируем на инициативы людей, - сказала губернатор Наталья Комарова. – Сформировано особое звено – "Команда развития Югры". Нас объединяет уважение к людям, нацеленность на мирное развитие во всем, приоритет эффективности работы на результат. В этой связи принцип деятельности нашей команды должен основываться на открытости, доступности и постоянной оценке эффективности. Не просто работать, а добиваться результата. Это то, что называется эффективностью деятельности органов власти".

Среди проектов, которые также будут реализованы в ближайшие годы, - ликвидация аварийного жилья, развитие транспортной системы, приведение в порядок муниципальных дорог, повышение доступности и качества работы поликлиник и ФАПов, цифровая трансформация, создание новых рабочих мест.

По мнению депутата Госдумы Павла Завального, перед округом стоят важнейшие задачи социальной газификации населенных пунктов Югры, строительства транспортной инфраструктуры, системного изменения и модернизации системы ЖКХ.

"Сделать это можно только общими усилиями руководства Югры, Уральского федерального округа, соседних регионов, депутатов всех уровней от Государственной думы до муниципальных", - сказал Завальный.

Он уточнил, что удалось найти решения проблем газификации Нефтеюганска, Пыть-Яха, Зеленоборска – населённые пункты включены в соглашение с ПАО "Газпром", в августе по Нефтеюганском будут "варить" первый стык нового газопровода. Сейчас совместно с руководством округа, нефтегазовыми компаниями ищем варианты газификации территорий Кондинского района.

"Нашли уже несколько, самый реальный, на мой взгляд, - из Свердловской области. Будем вместе с заинтересованными сторонами обсуждать и прорабатывать возможности газификации сжиженным природным газом населенных пунктов находящихся в пойме рек Оби, Иртыша, Сосьвы, Северной Сосьвы при помощи сжиженного природного газа (СПГ)", - сказал Завальный.

Сегодня развитие средне и малотоннажного СПГ для нужд энергетики и транспорта становится не просто перспективным, но прорывным направлением, полагает политик.

"Думаю, уже скоро СПГ будет применяться также широко, как бензин, дизельное топливо или пропан-бутан. При этом он будет намного дешевле и экологичнее. Газификация СПГ будет немного дороже, чем трубным газом, но позволит привезти газ в сжиженном виде туда, куда трубу невозможно построить в принципе. Кроме того, производство и доставка СПГ – новые рабочие места, возможности для малого бизнеса. Газ на территории районов есть в Игриме, Берёзово, Андре, Перегребном, Приобье, Ханты-Мансийске в объёмах, достаточных для малотоннажного СПГ-завода. Есть предварительная договорённость с руководством "Газпрома" о проработке такого варианта альтернативной газификации в Югре", - сказал Завальный.

Губернатор Югры Наталья Комарова в рамках решения поставленной президентом задачи дала поручение по актуализации топливно-энергетического баланса округа, в рамках которого должен быть проработан вопрос в том числе альтернативной газификации. Завальный отметил, что благодаря объединению усилий руководства Югры, соседних регионов Уральского федерального округа и депутатов Госдумы решён вопрос о строительстве дороги Междуреченский – Куминский – Тавда, реконструкции дороги Урай – Советский. Округ получит ещё один выход "на землю" на Тюмень. Закончено строительство дороги Верхний Кызым – Сосновка в Белоярском районе, есть план строительства перемычки до границы с Ямалом и расширения переправы в районе Андры. Закончено строительство перемычки Коммунистический – Уньюган в Октябрьском районе, дорога из Нягани до Советского стала короче на 120 км. В следующем году должно начаться строительство второго моста через реку Обь в районе Сургута с участием федерального и регионального бюджетов. На уровне правительства округа принято решение о строительстве участка дороги Приобье – Игрим, проектный этап – в завершающей стадии, рассматривается вопрос о сроках и этапах строительства. Позже будут приниматься решения о строительстве участков Игрим – Берёзово и в сторону Саранпауля.

"Строительство этих дорог – необходимое, но сложное и дорогое занятие. Это – выход на Приполярный Урал, богатый природными ресурсами, перспективное развитие экономики нашего округа. Поэтому правительство округа этому вопросу уделяет постоянное внимание, ведётся работа по разработке ТЭО по строительству дорог и линий электропередач одновременно с проработкой проектов разработки этих природных ресурсов и поиска инвесторов. Надеюсь, предложенные президентом решения по кредитной поддержке инфраструктурных региональных проектов позволят ускорить реализацию всех этих проектов", - сказал Завальный, уточнив, что решение этих задач невозможно без слаженной работы всех уровней и ветвей власти – руководства Югры, Уральского федерального округа, соседних регионов, депутатов всех уровней.

"Сейчас необходимо собрать наказы, предложения с тем, чтобы потом, сложив воедино, объединив усилия, всей командой продолжить работу над их воплощением. Важно, чтобы в каждом населенном пункте что-то происходило, решались проблемы, чтобы люди видели работу власти, верили нам, вместе с нами трудились над улучшением жизни в Югре", - сказал Завальный.

Совместная работа позволит повысить качество жизни людей и конкурентоспособность страны.

"Среди мер поддержки, которые могут принять власти, - снижение местных налогов, арендных платежей и другие, принятые ранее. Также можно говорить о снижении надзорной нагрузки. Самым главным же изменением по итогам пандемии станет пересмотр подхода к здравоохранению", - сказал в разговоре с Накануне.RU политолог Александр Безделов.

Отметим, президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что ХМАО входит в число регионов-лидеров национального рейтинга качества жизни, национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

"Наши главные инвестиции всегда направлены на людей – на раскрытие их талантов и трудового потенциала, на укрепление здоровья югорчан, на образование детей и вложения в технологии завтрашнего дня, которые сделают Югру будущего ещё сильнее и лучше", – сказала Комарова.