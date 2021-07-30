СМИ сообщили о смерти одного из семи пострадавших в пожаре на химкомбинате в Каменске-Шахтинском

Один из рабочих, пострадавших при аварии на химкомбинате в Каменске-Шахтинском, скончался, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ростовской области.

Ранее сообщалось, что пострадали семь человек, все они находились в критическом состоянии с химическим ожогом практически всей поверхности тела.

Между тем, Telegram-канал Mash со ссылкой на родственников одного из пострадавших пишет, что рабочие получили ожоги при проверке оборудования в "бункере" на комбинате, и что нахождение там людей было нарушением.

Официальных комментариев ни от надзорных органов, ни от СКР, ни от местных властей пока нет, хотя авария, как сообщается, произошла еще вчера.