Роспотребнадзор заявил о небезопасности купания в свердловских водоемах. Снова

Роспотребнадзор Свердловской области снова проверил воду в местных водоемах, чтобы проверить, безопасна ли она для любителей поплавать. Ранее похожая проверка уже проводилась, и в мае ведомство заявило о нарушения требований СанПиНа. К сожалению, на сегодняшний день ситуация мало в чем поменялась.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора по региону, ни один из собственников или арендаторов зон рекреаций в преддверии сезона купания 2021 г. не подал заявки в соответствующий орган на получение санитарно-эпидемиологических заключений на водные объекты для целей купания. Таким образом, ни одного санэпидзаключения о безопасности водоема Роспотребнадзором выдано не было.

"Согласно требованиям ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" использование водного объекта для купания допускается только при наличии соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения", - сообщили в ведомстве.

В связи с этим, территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области осуществил мониторинг качества воды на 84 поверхностных водных объектах. Сейчас проводится исследования воды водоемов в 99 контрольных точках. По состоянию на 22 июля отобрано и исследовано уже 263 пробы воды на санитарно-химические показатели, 1 тыс. 85 проб на микробиологические показатели и 253 пробы на паразитологические показатели.

Результаты исследования показали, что пробы воды не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания": по санитарно-химическим показателям - 53,6%, по микробиологическим

показателям - 13,1% и по паразитологическим показателям - 3,9%.