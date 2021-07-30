В Кремле объяснили причину проблем с трансляцией Олимпиады в Крыму

В Кремле заявили, что вопрос трансляции мероприятий Олимпиады в интернете на территории Крыма находится в компетенции Международного олимпийского комитета.

"Это все регулируется МОК. Поэтому здесь у "Первого канала" роли нет никакой абсолютно", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, знает ли Кремль о ситуации, сложившейся с трансляциями Игр в Крыму. Об этом сообщает "Интерфакс".

Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст ранее также заявлял, что неэфирные трансляции с ОИ невозможно посмотреть в Крыму по решению МОК. При этом контент на официальном сайте телеканала доступен на территории полуострова без ограничений.