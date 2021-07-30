Российские шпажисты стали вторыми на Олимпийских играх в Токио
Российские шпажисты завоевали серебряные награды в командном турнире на Олимпийских играх в Токио.
В финале сборная России в составе Павла Сухова, Сергея Биды, Никиты Глазкова и Сергея Ходоса уступила команде Японии со счётом 36:45.
Обидное поражение, но все равно важная медаль! 🥈🥈🥈— Матч ТВ (@MatchTV) July 30, 2021
Наша команда шпажистов уступила японцам в финале. И все же медаль есть медаль – особенно когда это первая олимпийская награда в карьере парней. Поздравляем Биду, Глазкова, Сухова и Ходоса 👏
А бронза отправляется в Корею 🇰🇷 pic.twitter.com/FW3NMIWBrL
"Бронзу" в этом виде программы завоевала сборная Южной Кореи.