Российские шпажисты стали вторыми на Олимпийских играх в Токио

В финале сборная России в составе Павла Сухова, Сергея Биды, Никиты Глазкова и Сергея Ходоса уступила команде Японии со счётом 36:45.

Обидное поражение, но все равно важная медаль! 🥈🥈🥈



Наша команда шпажистов уступила японцам в финале. И все же медаль есть медаль – особенно когда это первая олимпийская награда в карьере парней. Поздравляем Биду, Глазкова, Сухова и Ходоса 👏



А бронза отправляется в Корею 🇰🇷 pic.twitter.com/FW3NMIWBrL