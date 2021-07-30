У профсоюза работников транспорта потребовали отозвать их обращение к Зюганову

Мосгортранс и Московский метрополитен обратились в Арбитражный суд с требованием, чтобы межрегиональный профсоюз работников транспорта отозвал своё обращение к Геннадию Зюганову и просьбу провести проверку отстранения работников, отказавшихся проходить вакцинацию.

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"Само требование непонятно и абсурдно. Мы как организация, да и любое физическое лицо, имеем право обратиться куда угодно — к депутату, в прокуратуру и так далее, изложить свои мысли, доводы. А дальше же прокуратура, например, должна проверку и подтвердить, или опровергнуть. Это наше право. Как это может быть клеветой? Сейчас будем готовить отзыв на их исковое, дескать, мы порочим их честь и деловую репутацию. Они понимают, что возник большой резонанс. Франция, Индия и в Белоруссии опубликовали новости об этом", - рассказал Накануне.RU председатель профсоюза Юрий Дашков.

По его словам, как только средства массовой информации стали говорить о ситуации с отстранениями, то сразу же в телеграм-канале департамента транспорта появились сообщения о том, что он будет обращаться в суд. А буквально вчера в профсоюзе получили иски по почте.

При этом суд пока заседание не назначил. "Видимо, думает принимать или нет? Как можно отозвать жалобу депутату? Это абсурд. Поэтому ждём", - прокомментировал Юрий Дашков.

Напомним, ранее в департаменте транспорта Москвы опровергли сообщения о массовых увольнениях в метро и других транспортных предприятиях сотрудников, не желающих вакцинироваться (даже при наличии у них медотвода). В ведомстве собираются судиться с источником информации.