Средняя ипотечная ставка в России достигла исторического минимума – 7,07%

Средневзвешенная ставка по ипотеке в России составила 7,07% годовых (на 1 июля) – это исторический минимум, передают "Ведомости" со ссылкой на материалы Банка России. Снижение за последний месяц составило 0,23%.

Средняя рыночная ставка снижалась с середины прошлого года, когда регулятор снизил до рекордного минимума ключевую ставку. Также отразилось и введение льготной ипотеки со ставкой 6,5%. Но сейчас и ключевая ставка растет, и процент по льготной ипотеке вырос (да и вообще она уже не пользуется былой популярностью – ЦБ зафиксировал снижение заявок на нее в два раза после повышения ставки программы). Тем не менее, рынок реагирует на рост ключевых показателей с лагом.

Между тем, сегодня же стало известно о рекордном за последние четыре года падении уровня одобрения заявок на ипотеку. На недавней пресс-конференции по случаю повышения ключевой ставки глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что видит некоторые признаки перегрева рынка, особенно в секторе с минимальным первоначальным взносом (15-20%), поэтому регулятор будет повышать надбавки, чтобы "остудить" сегмент.