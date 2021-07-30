Средняя ипотечная ставка в России достигла исторического минимума – 7,07%

30 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Строительство (2021) | Фото: Накануне.RU

Средняя ипотечная ставка в России достигла исторического минимума – 7,07%

Средневзвешенная ставка по ипотеке в России составила 7,07% годовых (на 1 июля) – это исторический минимум, передают "Ведомости" со ссылкой на материалы Банка России. Снижение за последний месяц составило 0,23%.
Читайте также:

Средняя рыночная ставка снижалась с середины прошлого года, когда регулятор снизил до рекордного минимума ключевую ставку. Также отразилось и введение льготной ипотеки со ставкой 6,5%. Но сейчас и ключевая ставка растет, и процент по льготной ипотеке вырос (да и вообще она уже не пользуется былой популярностью – ЦБ зафиксировал снижение заявок на нее в два раза после повышения ставки программы). Тем не менее, рынок реагирует на рост ключевых показателей с лагом.

Между тем, сегодня же стало известно о рекордном за последние четыре года падении уровня одобрения заявок на ипотеку. На недавней пресс-конференции по случаю повышения ключевой ставки глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что видит некоторые признаки перегрева рынка, особенно в секторе с минимальным первоначальным взносом (15-20%), поэтому регулятор будет повышать надбавки, чтобы "остудить" сегмент.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: ипотека, ставка, банк россии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети