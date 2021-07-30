Уральский общественник смог подать документы на выборы в ЗакСО и Госдуму, несмотря на ковид

Екатеринбургский общественник, член партии "Яблоко" Владислав Постников все-таки смог сдать документы для участия в выборах в Законодательное собрание Свердловской области и Госдуму РФ, которые пройдут этой осенью.

Напомним, после заражения коронавирусом и ухода на самоизоляцию Постникову сообщили о необходимости лично подавать документы на участие в выборах. В качестве запасного варианта это мог сделать представитель по доверенности, заверенной главврачом стационара.

По словам общественника, дозвониться до медучреждений было невозможно, а сегодня вечером истекал срок подачи заявления на выборы в ЗакСО. Владислав Постников обещал, что в случае, если и его представителя отошлют, ему придется прийти в ОИК в защитном комбинезоне, чтобы никого не заразить ковидом.

Как сообщили Накануне.RU в Центре общественного наблюдения за выборами в Свердловской области, сегодня, 30 июля, окружная избирательная комиссия по Верх-Исетскому одномандатному округу приняла документы данного кандидата. Все бумаги были доставлены доверенным лицом.

Сам Постников ситуацию пока не прокомментировал.