30 Июля 2021
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Политика Свердловская область
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

Уральский общественник смог подать документы на выборы в ЗакСО и Госдуму, несмотря на ковид

Екатеринбургский общественник, член партии "Яблоко" Владислав Постников все-таки смог сдать документы для участия в выборах в Законодательное собрание Свердловской области и Госдуму РФ, которые пройдут этой осенью.
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Напомним, после заражения коронавирусом и ухода на самоизоляцию Постникову сообщили о необходимости лично подавать документы на участие в выборах. В качестве запасного варианта это мог сделать представитель по доверенности, заверенной главврачом стационара.

По словам общественника, дозвониться до медучреждений было невозможно, а сегодня вечером истекал срок подачи заявления на выборы в ЗакСО. Владислав Постников обещал, что в случае, если и его представителя отошлют, ему придется прийти в ОИК в защитном комбинезоне, чтобы никого не заразить ковидом.

Как сообщили Накануне.RU в Центре общественного наблюдения за выборами в Свердловской области, сегодня, 30 июля, окружная избирательная комиссия по Верх-Исетскому одномандатному округу приняла документы данного кандидата. Все бумаги были доставлены доверенным лицом.

Сам Постников ситуацию пока не прокомментировал.

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Теги: Постников, документы, ковид, выборы



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